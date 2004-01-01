"Евровидение 2020": Какие приглашенные звезды выступят на конкурсе

Список приглашенных артистов на"Евровидение 2020" в Роттердаме.

Организаторы песенного конкурса “Евровидения 2020“ в Роттердаме объявили имена приглашенных артистов, которые выступят в начале или в интервал-актах полуфиналов и финала. Список звезд был опубликован на официальном сайте конкурса.

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Как отмечается в публикации, в финале юбилейного 65-го “Евровидения 2020“ на сцене появятся победители прошлых лет и исполнят свои конкурсные песни. Так, 16 мая мы увидим выступления:

Джильолы Чинкветти (Италия, 1964) - “Non ho l'età“

Ленни Кур (Нидерланды, 1969) - “De Troubadour“,

Гетти Касперс из Teach-In (Нидерланды, 1975) - “Ding-A-Dong“

Сандры Ким (Бельгия, 1986) - “J'aime La Vie“

Пола Харрингтона и Чарли МакГеттигана (Ирландия, 1994) - Rock‘ n’ Roll Kids

Александра Рыбака (Норвегия, 2009) - Fairytale

Дункана Лоуренса (Нидерланды, 2019) - Arcade

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Кроме того, в прямых эфирах полуфиналов и финала покажут видео с ведущей Эдсилой Ромбли и еще с четырьмя победителями конкурса: Русланой (Украина, 2004), Анн-Мари Давид (Люксембург, 1973), Ижаром Коэном (Израиль, 1978) и Ниам Каваной (Ирландия, 1993). В ролике Эдсила исполнит роль “таксиста Евровидения“. Вместе с четверкой победителей она будет ездит по Роттердаму и обсуждать, как конкурс поменял их жизнь.

Эдсилия Ромбли eurovision.tv

Также известно, что второй полуфинал 14 мая откроет всемирно известный нидерландский брейк-дансер и мотивационный спикер Redo (Redouan Aiit Chit).

Redo eurovision.tv

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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