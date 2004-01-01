Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Евровидение 2020": Какие приглашенные звезды выступят на конкурсе

Комментариев: 0
Список приглашенных артистов на"Евровидение 2020" в Роттердаме.
"Евровидение 2020": Какие приглашенные звезды выступят на конкурсе
"Евровидение 2020": Какие приглашенные звезды выступят на конкурсе
eurovision.tv

Организаторы песенного конкурса “Евровидения 2020“ в Роттердаме объявили имена приглашенных артистов, которые выступят в начале или в интервал-актах полуфиналов и финала. Список звезд был опубликован на официальном сайте конкурса.

Читай также: Нацотбор на “Евровидение 2020“: Все участники финала

Как отмечается в публикации, в финале юбилейного 65-го “Евровидения 2020“ на сцене появятся победители прошлых лет и исполнят свои конкурсные песни. Так, 16 мая мы увидим выступления:

  • Джильолы Чинкветти (Италия, 1964) - “Non ho l'età“
  • Ленни Кур (Нидерланды, 1969) - “De Troubadour“,
  • Гетти Касперс из Teach-In (Нидерланды, 1975) - “Ding-A-Dong“
  • Сандры Ким (Бельгия, 1986) - “J'aime La Vie“
  • Пола Харрингтона и Чарли МакГеттигана (Ирландия, 1994) - Rock‘ n’ Roll Kids 
  • Александра Рыбака (Норвегия, 2009) - Fairytale
  • Дункана Лоуренса (Нидерланды, 2019) - Arcade

Читай также: “Евровидение 2020“: Украина вылетела из ТОП-10 рейтинга букмекеров

Кроме того, в прямых эфирах полуфиналов и финала покажут видео с ведущей Эдсилой Ромбли и еще с четырьмя победителями конкурса: Русланой (Украина, 2004), Анн-Мари Давид (Люксембург, 1973), Ижаром Коэном (Израиль, 1978) и Ниам Каваной (Ирландия, 1993). В ролике Эдсила исполнит роль “таксиста Евровидения“. Вместе с четверкой победителей она будет ездит по Роттердаму и обсуждать, как конкурс поменял их жизнь.

Эдсилия Ромбли
Эдсилия Ромбли
eurovision.tv

Также известно, что второй полуфинал 14 мая откроет всемирно известный нидерландский брейк-дансер и мотивационный спикер Redo (Redouan Aiit Chit).

Redo
Redo
eurovision.tv

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Евровидение 2020, Руслана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь