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"Евровидение 2020": Украина вылетела из ТОП-10 рейтинга букмекеров

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После объявления финалистов Нацотбора Украина резко опустилась в рейтинге букмекеров.
"Евровидение 2020": Украина вылетела из ТОП-10 рейтинга букмекеров
"Евровидение 2020": Украина вылетела из ТОП-10 рейтинга букмекеров
eurovision.tv

В Сети опубликовали обновленный рейтинг стран-участниц песенного конкурса “Евровидение 2020“ по ставкам букмекерских прогнозов. 

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Так, на этот раз лидером рейтинга стала Италия и ее представитель Диодато. Второе место занимает Швеция. Также в ТОП-3 “Евровидения 2020“ попала Россия.

В ТОП-10 стран-участниц “Евровидения 2020“ также вошли Норвегия, Австралия, Литва, Мальта, Болгария, Дания и Бельгия.

Отметим, что совсем недавно Украина также входила в десятку песенного конкурса по прогнозам букмекеров. Наша страна занимала 9 место. Позже Украина опустилась на 12 стройку. А после объявления финалистов Нацотбора и вовсе оказалась в конце второй десятки - на 19 месте.

Прогноз букмекеров на Евровидение 2020
Прогноз букмекеров на Евровидение 2020
eurovisionworld.com

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Напомним, что песенный конкурс “Евровидение 2020“ состоится в Роттердаме, Нидерланды. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а финал - 16 мая. Имя представителя Украины станет известно 22 февраля.

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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Теги: Евровидение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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