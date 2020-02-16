Скандал на Нацотборе: Притула обвинил Кароль в подсуживании

Ведущий считает, что Кароль предвзято относится к участникам.

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Во время второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“ его ведущий Сергей Притула обвинил одного из членов жюри в подсуживании. На его взгляд, Тина Кароль предвзято относится к участникам конкурса.

Здесь есть сразу три участника, которые были в твоих руках на шоу “Голос“. Мы говорили, что Тина Кароль будет судить честно и объективно. Группа MOONZOO не была в команде Кароль. Дроздов и Данилко по 7 баллов, Кароль — 2. Что это если не подсуживание своим? - обратился к Притула к певице.

Тина Кароль Instagram

Тина на обвинения шоумена отреагировала спокойно:

Нет, это не подсуживание. Что делать, если люди, которые были когда-то у меня в руках, сегодня выступили лучше всех? Я не говорю что у них лучшая песня, я говорю как они выступили.

Отметим, что Кароль была тренером сразу в трех участников полуфинала: Элины Иващенко, Дэвида Аксельрода и KHAYAT. Все они получили от нее крайне высокие баллы.

Ранее мы рассказывали, кто прошел в финал национального отбора на “Евровидение 2020“.

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