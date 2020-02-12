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Нацотбор на "Евровидение 2020": Результаты второго полуфинала

Комментариев: 5
15 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора Украины на "Евровидение 2020". В нем приняли участие 8 конкурсантов.
Нацотбор на "Евровидение 2020": Участники второго полуфинала и их конкурсные песни
Нацотбор на "Евровидение 2020": Участники второго полуфинала и их конкурсные песни
instagram.com/stbua

В субботу, 15 февраля, в прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Перший показали второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .

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Ведущим прямых эфиров Нацотбора четвертый год подряд стал Сергей Притула. А в роли ведущего бэкстейджа выступил Владимир Бирюков.

Оценивали выступления конкурсантов во втором полуфинале певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

Во втором полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:

  • 1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  • 2. FO SHO
  • 3. Элина Иващенко
  • 4. Александр Порядинский
  • 5. GARNA
  • 6. KHAYAT
  • 7. David Axelrod
  • 8. TVORCHI

Участники второго полуфинала Нацотбора
Участники второго полуфинала Нацотбора
instagram.com/stbua

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Кроме конкурсантов на сцене Нацотбора выступили представительница Украины на “Детском Евровидении 2019“ София Иванько, участники Нацотбора в 2016 году группа “The Hardkiss“ и представитель Чехии на “Евровидение 2020“ Бенни Кристо.

По результатам судейского и зрительского голосования определились имена еще троих финалистов Нацотбора. 22 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:

  • TVORCHI
  • KHAYAT
  • David Axelrod

Результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“:

Результаты второго полуфинала Нацотбора
Результаты второго полуфинала Нацотбора
Скриншот с видео

Выступления победителей второго полуфинала украинского Нацотбора на “Евровидение 2020“:

  • KHAYAT - “Call for love“

  • David Axelrod - “HORIZON“

  • TVORCHI - “Bonfire“

Смотрите полный выпуск второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“: 

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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Теги: Нацотбор на Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Евровидение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  12.02.2020, 18:15
Оценка:  0
pусский
ВарнакСэкссимвол тоже пидopюга, гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  12.02.2020, 17:12
Оценка:  0
pусский
Они пидapaсы, и гость 16:26 тоже пидapас, я погоняю лысого ему на eбло! А потом огллушительно пёрну, когда кончу, и на сраную Украину обрушится снегопад, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  12.02.2020, 16:19
Оценка:  +3
гость
13-57 уе...б..е..нь козлячий, гремишь, шо после перебора на грудь бояры. Похмелись и иди погоняй лысого перед портретом х..у...й.ла.
pусский  (аноним)  12.02.2020, 13:57
Оценка:  -4
pусский
Я заранее пёрнул им в глотку! За гонения на МАРУВ вам однозначно дадут второе место с конца,а эти уёбки - они зря пиздикают на бандурах и и вижзат в микрофон!
ВарнакСэкссимвол    12.02.2020, 17:10
Оценка:  0
ВарнакСэкссимвол
кaцanчеr, мopдвa ты чyxoнcкaя, ты ж сегодня с утра cocaл мoй xyй, затем я тебя oтneрдoлuл в cpaкy, и снова дал тебе за щeкy, что б ты своё гoвнo cлuзaл с моей зoлynы.
запивай белок боярой и слушай українські пісні та підспівуй.
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