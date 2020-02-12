Нацотбор на "Евровидение 2020": Результаты второго полуфинала

15 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора Украины на "Евровидение 2020". В нем приняли участие 8 конкурсантов.

Нацотбор на "Евровидение 2020": Участники второго полуфинала и их конкурсные песни instagram.com/stbua

В субботу, 15 февраля, в прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Перший показали второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .

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Ведущим прямых эфиров Нацотбора четвертый год подряд стал Сергей Притула. А в роли ведущего бэкстейджа выступил Владимир Бирюков.

Оценивали выступления конкурсантов во втором полуфинале певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

Во втором полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Участники второго полуфинала Нацотбора instagram.com/stbua

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Кроме конкурсантов на сцене Нацотбора выступили представительница Украины на “Детском Евровидении 2019“ София Иванько, участники Нацотбора в 2016 году группа “The Hardkiss“ и представитель Чехии на “Евровидение 2020“ Бенни Кристо.

По результатам судейского и зрительского голосования определились имена еще троих финалистов Нацотбора. 22 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:

TVORCHI

KHAYAT

David Axelrod

Результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“:

Результаты второго полуфинала Нацотбора Скриншот с видео

Выступления победителей второго полуфинала украинского Нацотбора на “Евровидение 2020“:

KHAYAT - “Call for love“

David Axelrod - “HORIZON“

TVORCHI - “Bonfire“

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Смотрите полный выпуск второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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