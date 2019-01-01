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The Hardkiss выступили на Нацотборе на "Евровидение 2020": видео

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Коллектив исполнил песню "Жива".
The Hardkiss выступили на Нацотборе на "Евровидение 2020"
The Hardkiss выступили на Нацотборе на "Евровидение 2020"
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Группа The Hardkiss выступила во втором полуфинале Нацотбора на “Евровидение 2020“, который состоялся минувшим вечером. Бывшие участники конкурса на этот раз стали специальными гостями уже знакомой для них сцены.

В 2016 году коллектив The Hardkiss уже выходил на сцену главного песенного шоу, как участник, с песней Helpless. На этот раз группа исполнила чувственную композицию “Жива“. 

The Hardkiss поразили невероятно проникновенным исполнением и зажигательной аранжировкой. Юлия Санина отметила, что Национальный отбор может стать хорошим стартом для успешной карьеры, ведь уже через четыре года The Hardkiss из конкурсанта стал специальным гостем.

Ранее мы рассказывали, кто прошел в финал Нацотбора на “Евровидение 2020“.

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Теги: The Hardkiss, Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение 2020
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