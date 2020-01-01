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Нацотбор на "Евровидение 2020": Кто прошел в финал

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Узнайте, кто прошел в финал украинского Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение 2020".
Нацотбор на "Евровидение 2020": Кто прошел в финал
Нацотбор на "Евровидение 2020": Кто прошел в финал
instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 15 февраля состоялся второй полуфинал национального отбора на “Евровидение 2020“, во время которого стали известны имена еще трех финалистов. Ими стали TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

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Напомним, что в первом полуфинале Нацотбора 2020 в тройку лидеров вошли: KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

Полный список финалистов Нацотбора на Евровидение 2020:

  1. ​KRUTЬ
  2. Go-A
  3. Jerry Heil
  4. KHAYAT
  5. David Axelrod
  6. TVORCHI

Отметим, что финал Нацотбора  состоится в субботу, 22 февраля, во время которого мы узнаем, кто станет представителем нашей страны на “Евровидении 2020“ в Нидерландах. Прямые эфиры Национального отбора будут транслироваться на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

Смотрите видео выступлений участников финала в полуфиналах Нацотбора 2020:

  • KRUTЬ

  • Go-A

  • Jerry Heil

  • KHAYAT

  • David Axelrod

  • TVORCHI

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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Теги: Нацотбор на Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Евровидение 2020, финалист
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Источник: Ivоna bigmir)net

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