Узнайте, кто прошел в финал украинского Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение 2020".

Нацотбор на "Евровидение 2020": Кто прошел в финал instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 15 февраля состоялся второй полуфинал национального отбора на “Евровидение 2020“, во время которого стали известны имена еще трех финалистов. Ими стали TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

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Напомним, что в первом полуфинале Нацотбора 2020 в тройку лидеров вошли: KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

Полный список финалистов Нацотбора на Евровидение 2020:

​KRUTЬ Go-A Jerry Heil KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Отметим, что финал Нацотбора состоится в субботу, 22 февраля, во время которого мы узнаем, кто станет представителем нашей страны на “Евровидении 2020“ в Нидерландах. Прямые эфиры Национального отбора будут транслироваться на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

Смотрите видео выступлений участников финала в полуфиналах Нацотбора 2020:

KRUTЬ

Go-A

Jerry Heil

​

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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