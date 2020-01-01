Нацотбор на "Евровидение 2020": Кто прошел в финал
В субботу, 15 февраля состоялся второй полуфинал национального отбора на “Евровидение 2020“, во время которого стали известны имена еще трех финалистов. Ими стали TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
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Напомним, что в первом полуфинале Нацотбора 2020 в тройку лидеров вошли: KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.
Полный список финалистов Нацотбора на Евровидение 2020:
- KRUTЬ
- Go-A
- Jerry Heil
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
Отметим, что финал Нацотбора состоится в субботу, 22 февраля, во время которого мы узнаем, кто станет представителем нашей страны на “Евровидении 2020“ в Нидерландах. Прямые эфиры Национального отбора будут транслироваться на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ.
Смотрите видео выступлений участников финала в полуфиналах Нацотбора 2020:
- KRUTЬ
- Go-A
- Jerry Heil
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.
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