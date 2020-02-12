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Нацотбор на "Евровидение 2020": Участники второго полуфинала и их конкурсные песни

Комментариев: 5
15 февраля состоится второй полуфинал Нацотбора Украины на "Евровидение 2020". В нем примут участие 8 конкурсантов.
Нацотбор на "Евровидение 2020": Участники второго полуфинала и их конкурсные песни
Нацотбор на "Евровидение 2020": Участники второго полуфинала и их конкурсные песни
instagram.com/stbua

В субботу, 15 февраля, в прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Перший показали второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .

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Ведущим прямых эфиров Нацотбора четвертый год подряд стал Сергей Притула. А в роли ведущего бэкстейджа выступит Владимир Бирюков.

Оценивать выступления конкурсантов во втором полуфинале будут певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

Во втором полуфинале Нацотбора примут участие следующие исполнители:

  • 1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  • 2. FO SHO
  • 3. Элина Иващенко
  • 4. Александр Порядинский
  • 5. GARNA
  • 6. KHAYAT
  • 7. David Axelrod
  • 8. TVORCHI

Участники второго полуфинала Нацотбора
Участники второго полуфинала Нацотбора
instagram.com/stbua

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Кроме конкурсантов на сцене Нацотбора выступят представительница Украины на “Детском Евровидении 2019“, участники Нацотбора в 2016 году группа “The Hardkiss“ и представитель Чехии на “Евровидение 2020“ Бенни Кристо.

Все песни участников второго полуфинала украинского Нацотбора на “Евровидение 2020“:

  • 1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure - “Maze“

  • 2. FO SHO  - “BLCK SQR“

  • 3. Элина Иващенко - “Get up“

  • 4. Александр Порядинский - “Savior“

  • 5. GARNA - “Who we are?“

  • 6. KHAYAT - “Call for love“

  • 7. David Axelrod - “HORIZON“

  • 8. TVORCHI - “Bonfire“

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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Теги: Нацотбор на Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Евровидение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  12.02.2020, 18:15
Оценка:  -1
pусский
ВарнакСэкссимвол тоже пидopюга, гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  12.02.2020, 17:12
Оценка:  -1
pусский
Они пидapaсы, и гость 16:26 тоже пидapас, я погоняю лысого ему на eбло! А потом огллушительно пёрну, когда кончу, и на сраную Украину обрушится снегопад, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  12.02.2020, 16:19
Оценка:  +4
гость
13-57 уе...б..е..нь козлячий, гремишь, шо после перебора на грудь бояры. Похмелись и иди погоняй лысого перед портретом х..у...й.ла.
pусский  (аноним)  12.02.2020, 13:57
Оценка:  -5
pусский
Я заранее пёрнул им в глотку! За гонения на МАРУВ вам однозначно дадут второе место с конца,а эти уёбки - они зря пиздикают на бандурах и и вижзат в микрофон!
ВарнакСэкссимвол    12.02.2020, 17:10
Оценка:  +1
ВарнакСэкссимвол
кaцanчеr, мopдвa ты чyxoнcкaя, ты ж сегодня с утра cocaл мoй xyй, затем я тебя oтneрдoлuл в cpaкy, и снова дал тебе за щeкy, что б ты своё гoвнo cлuзaл с моей зoлynы.
запивай белок боярой и слушай українські пісні та підспівуй.
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