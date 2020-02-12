Нацотбор на "Евровидение 2020": Участники второго полуфинала и их конкурсные песни
В субботу, 15 февраля, в прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Перший показали второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .
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Ведущим прямых эфиров Нацотбора четвертый год подряд стал Сергей Притула. А в роли ведущего бэкстейджа выступит Владимир Бирюков.
Оценивать выступления конкурсантов во втором полуфинале будут певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.
Во втором полуфинале Нацотбора примут участие следующие исполнители:
- 1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- 2. FO SHO
- 3. Элина Иващенко
- 4. Александр Порядинский
- 5. GARNA
- 6. KHAYAT
- 7. David Axelrod
- 8. TVORCHI
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Кроме конкурсантов на сцене Нацотбора выступят представительница Украины на “Детском Евровидении 2019“, участники Нацотбора в 2016 году группа “The Hardkiss“ и представитель Чехии на “Евровидение 2020“ Бенни Кристо.
Все песни участников второго полуфинала украинского Нацотбора на “Евровидение 2020“:
- 1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure - “Maze“
- 2. FO SHO - “BLCK SQR“
- 3. Элина Иващенко - “Get up“
- 4. Александр Порядинский - “Savior“
- 5. GARNA - “Who we are?“
- 6. KHAYAT - “Call for love“
- 7. David Axelrod - “HORIZON“
- 8. TVORCHI - “Bonfire“
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.
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