Нацотбор на "Евровидение 2020": Все участники финала
В субботу, 22 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ . В прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Перший покажут выступления всех финалистов.
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В роли ведущего Нацотбора вновь выступит Сергей Притула. А ведущим бэкстейджа станет Владимир Бирюков.Оценивать выступления участников финала будут певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.
По результатам двух полуфиналов Нацотбора в финал прошли следующие исполнители:
- 1. KRUTЬ
- 2. Jerry Heil
- 3. Go-A
- 4. David Axelrod
- 5. KHAYAT
- 6. TVORCHI
Кроме конкурсантов на сцене Нацотбора выступят победительница “Евровидения 2016“ Джамала и нынешние судьи проекта - Тина Кароль и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
Смотрите выступления финалистов в полуфиналах украинского Нацотбора на “Евровидение 2020“:
- KRUTЬ
- Go-A
- Jerry Heil
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.
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