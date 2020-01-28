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Стало известно, кто ограбил MARUV в Киеве

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11 января иностранец обокрал авто певицы MARUV.
Стало известно, кто ограбил MARUV в Киеве
Стало известно, кто ограбил MARUV в Киеве
instagram.com/maruvofficial

Киевские правоохранители задержали мужчину, который обвиняется в краже сумки с деньгами и драгоценностями из авто украинской исполнительницы MARUV. Об этом сообщает издание “Украинская правда“ со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

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Грабителем оказался гражданин Грузии, 1979 года рождения. Во время обыска жилья, где мужчина временно проживал, были обнаружены некоторые драгоценности MARUV. 

“Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили 11 января“, - рассказала Максимец.

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Злоумышленнику грозит 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества. Сейчас он находиться под стражей с возможностью внесения залога 630 тысяч гривен. 

Ранее певица MARUV рассказала, что посещает психотерапевта.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivоna bigmir)net

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гость  (аноним)  28.01.2020, 11:03
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Иностранец из грузии, кроме этого ремесла, больше ничего не умеет.
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