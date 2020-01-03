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Певица MARUV рассказала, что посещает психотерапевта

Комментариев: 1
MARUV призналась, как решает семейные проблемы с мужем.
Певица MARUV рассказала, что посещает психотерапевта
Певица MARUV рассказала, что посещает психотерапевта
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница, участница “Танцев со звездами 2019“ MARUV (Анна Корсун) дала интервью журналисту Славе Демину для программы “Слава+“, что выходит на ютуб-канале Люкс ФМ.

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В разговоре с Деминым знаменитость сделала откровенное признание. Артистка рассказала, что часто посещает психотерапевта вместе со своим мужем Александром. Девушка отметила, что, когда она и ее супруг не могут о чем-то договориться, они решают проблему с помощью психотерапевта. Кроме того, MARUV призналась, что обожает нумерологию, астрологию и психотерапию.

“Мы очень сознательные с ним люди, мы ходим к психотерапевту. Мы очень часто занимаемся самоанализом и я, в принципе, люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия - это обо мне“, - поделилась Анна Корсун.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona bigmir)net,

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  03.01.2020, 15:05
Оценка:  +1
гость
Пи..дуй к кацапам, там тебе устроят психотерапию!
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