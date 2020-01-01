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MARUV ограбили в центре Киева: подробности

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О случившемся певица сообщила в Инстаграм.
MARUV
MARUV
ivona.bigmir)net

Певицу MARUV, которая рассказала, что посещает психотерапевта, ограбили в центре Киеве. О неприятном инциденте звезда сообщила в своем Инстаграм.

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По словам MARUV, ограбление произошло вечером 11 января. В инста-сторис она обратилась к поклонникам с просьбой предоставить информацию, если кто-то был свидетелем дерзкого ограбления, и помочь вернуть потерянные вещи.

Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками, со всем, так сказать, “барахлом“. Инцидент произошел час назад. Если вы что-то видели, или найдете в своем дворе черную сумку, сделанную под крокодиловую кожу, пожалуйста, отзовитесь и напишите мне, - сказала MARUV.

Напомним, что в прошлом году певицу дважды ограбили в аэропорту. Злоумышленники вскрыли багаж звезды и забрали оттуда ценные вещи.

Ранее мы писали, что MARUV показала новое фото с мужем и питомцем.

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Теги: MARUV, грабеж, певица
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