Артистка побывала на слоновьей ферме и прогулялась по острову в коротеньком платье.

С мужем на Бали: MARUV поделилась яркими фото instagram.com/maruvofficial/

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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, засветилась вместе с мужем на индонезийском острове Бали. В Инстаграм артистка выставила фото с прогулки по местной достопримечательности - слоновьей ферме. MARUV выбрала для отдыха черный коротенький сарафан и широкополую соломенную шляпу, а ее супруг Александр Корсун появился на фото в лиловой майке и ярко-красной кепке. Пара наслаждается отдыхом и выглядит очень счастливой.

Моя поездочка на Бали @alexanderkorsun, - написала MARUV.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

К слову, Бали очень популярный курорт среди звезд шоубиза, в том числе и украинского. В этом году там уже успели отдохнуть Слава Каминская, Регина Тодоренко, Злата Огневич, а также “холостяк“ Никита Добрынин с невестой Дарьей Квитковой.

Ранее мы писали, что MARUV кардинально сменила имидж и покрасила волосы в синий.

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