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"Классная фигура": Певица MARUV запостила пляжные фото

Комментариев: 3
Исполнительница позировала в откровенном купальнике на пляже в Дубаи.
"Классная фигура": Певица MARUV запостила пляжные фото
"Классная фигура": Певица MARUV запостила пляжные фото
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) поделилась с поклонниками откровенными фотографиями с отдыха. Звезда устроила пикантную фотосессию на пляже в Дубаи, ОАЭ.

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На странице в Instagram MARUV опубликовала подборку солнечных кадрах, где она запечатлена в черном купальнике оригинального кроя. Артистка позировала в воде и сидя на песке.

“До свидания, Дубай. До скорой встречи“, - подписала снимки украинская певица.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Поклонники MARUV принялись активно комментировать ее свежие фото в купальнике. “Супер секси“, “Едрить колотить вот это жараа. Отвал всего“, “Вай красота неземная, божественная Сирена морская.  Шикарные фото“, “Богиня“, “Классная фигура“, “Ой, бооже, Анютка ну ты просто шикарна, такая милашка, так рада, что ты на отдыхе, отдыхай там, наслаждайся, красооточка“, “Настоящая, аппетитная, восхитительная Женщина“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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Эксперд  (аноним)  20.01.2020, 14:01
Оценка:  0
Эксперд
русский одевайся тогда в латекс, только не перди!
!  (аноним)  20.01.2020, 13:59
Оценка:  +1
!
для её возраста полновата - нада худнуть!
pусский  (аноним)  20.01.2020, 13:47
Оценка:  0
pусский
Мой отросток готов к бою с пиздой МАРУВ, гы-гы-гы!
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