"Классная фигура": Певица MARUV запостила пляжные фото

Исполнительница позировала в откровенном купальнике на пляже в Дубаи.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) поделилась с поклонниками откровенными фотографиями с отдыха. Звезда устроила пикантную фотосессию на пляже в Дубаи, ОАЭ.

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На странице в Instagram MARUV опубликовала подборку солнечных кадрах, где она запечатлена в черном купальнике оригинального кроя. Артистка позировала в воде и сидя на песке.

“До свидания, Дубай. До скорой встречи“, - подписала снимки украинская певица.

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Поклонники MARUV принялись активно комментировать ее свежие фото в купальнике. “Супер секси“, “Едрить колотить вот это жараа. Отвал всего“, “Вай красота неземная, божественная Сирена морская. Шикарные фото“, “Богиня“, “Классная фигура“, “Ой, бооже, Анютка ну ты просто шикарна, такая милашка, так рада, что ты на отдыхе, отдыхай там, наслаждайся, красооточка“, “Настоящая, аппетитная, восхитительная Женщина“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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