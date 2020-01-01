Актер также возобновил отношения с Джесси Джей.

Голливудские актеры Ченнинг Татум и Дженна Деван официально расторгли брак. Развод продолжался около 1,5 года, а наиболее спорным вопросом была опека над их 6-летней дочерью Эверли.

Читай также: Невеста Виктора Павлика рассекретила детали свадьбы

Еще в ноябре 2019 года Ченнинг Татум и Дженна Деван официально расторгли брак. Однако бумаги не приводили в действие, поскольку для обсуждения юристов остался вопрос об опеке над дочерью. Но на днях актеры все же пришли к соглашению и разделили обязанности поровну. Об этом сообщает издание People.

По данным журналистов, Ченнинг и Дженна будут иметь равное количество дней для проведения с маленькой Эверли. Оба родителя будут участвовать в ее воспитании. Кроме этого, Ченнинг Татум и Дженна Деван согласились, что не будут показывать лицо дочери в социальных сетях и не будут использовать ее имя для любых прибыльных проектов или интервью.

Кроме этого, накануне Ченнинг Татум возобновил свои отношения с певицей Джесси Джей после двух месяцев “перерыва“. Влюбленные появились вместе на красной дорожке премии “Человек года MusiCares 2020“ в Лос-Анджелесе.

Джесси Джей и Ченнинг Татум Instagram

Ранее стала известна причина разрыва Рианны с саудовским миллиардером.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​