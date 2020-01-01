Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Невеста Виктора Павлика рассекретила детали свадьбы

Комментариев: 0
Певец сделал предложение молодой возлюбленной.
Невеста Виктора Павлика рассекретила детали свадьбы
Невеста Виктора Павлика рассекретила детали свадьбы
ivona.bigmir)net

Украинский певец Виктор Павлик рассекретил дату предстоящей свадьбы с 25-летней Екатериной Репяховой. 54-летний артист сделал предложение молодой возлюбленной, с которой встречается уже четыре года.

Читай также: СМИ: Рианна рассталась со своим бойфрендом

Оказывается, влюбленные намерены сыграть свадьбу уже 10 июня. Об этом сам Виктор Павлик рассказал телеведущей Соломии Витвицкой в ее Telegram-канале.

Тем временем Катя Репяхова уже выбрала свадебное платье, которое накануне показала в своем Инстаграм. В сторис невеста разместила фото в белоснежном платье, которое выбрала для важного дня. Она также призналась, что с датой свадьбы они с Виктором определились давно.

 

Ранее замужняя дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как бы ее отец отнесся к свадьбе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Виктор .Павлик, Екатерина Репяхова, певец, свадьба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь