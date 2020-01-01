Невеста Виктора Павлика рассекретила детали свадьбы

Певец сделал предложение молодой возлюбленной.

Украинский певец Виктор Павлик рассекретил дату предстоящей свадьбы с 25-летней Екатериной Репяховой. 54-летний артист сделал предложение молодой возлюбленной, с которой встречается уже четыре года.

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Оказывается, влюбленные намерены сыграть свадьбу уже 10 июня. Об этом сам Виктор Павлик рассказал телеведущей Соломии Витвицкой в ее Telegram-канале.

Тем временем Катя Репяхова уже выбрала свадебное платье, которое накануне показала в своем Инстаграм. В сторис невеста разместила фото в белоснежном платье, которое выбрала для важного дня. Она также призналась, что с датой свадьбы они с Виктором определились давно.

Ранее замужняя дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как бы ее отец отнесся к свадьбе.

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