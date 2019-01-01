Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались - СМИ

Актер Ченнинг Татум и певица Джесси Джей расстались через год отношений.

Известный американский, актер, модель и продюсер Ченнинг Татум около месяца назад расстался с британской исполнительницей Джесси Джей. Об этом пишет People.

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Как сообщает издание, 39-летний Ченнинг и 31-летняя Джесси начали встречаться осенью 2018-го, однако спустя год отношений знаменитости решили разойтись. Инсайдер из близкого окружения пары отметил, что актер и певица остались хорошими друзьями.

Кроме того, источник отметил, что у Татума и Джей разные приоритеты в жизни. К тому же актер много времени проводит в Лос-Анджелесе, чтобы видеться с дочерью от предыдущих отношений, а Джесси проживает в Великобритании.

“У Ченнинга и Джесси разные приоритеты и цели, которые на самом деле не совпадают. У них были веселые отношения, но они просто не сложились. Ченнинг должен часто быть в Лос-Анджелесе, чтобы он мог проводить время с Эверли. Джесси предпочитает Англию. Они все еще дружат“, - говорится в публикации.

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