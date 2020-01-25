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Известна причина разрыва Рианны с саудовским миллиардером

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Против певицы выступила семья Хассана Джамиля.
Рианна
Рианна
ivona.bigmir)net

Недавно стало известно, что певица Рианна порвала со своим богатым бойфрендом Хассаном Джамилем. Причина, по которой пара разошлась, некоторое время оставалась тайной, но теперь в СМИ появилась информация, которая проливает свет на ситуацию.

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Инсайдер издания HollywoodLife заявил, что причиной разрыва РиРи и Хассана стала семья миллиардера.

Рианна и Хассан действительно любили друг друга, впрочем, у Хассана были трудности с имиджем Рианны из-заз давления его семьи. Родные миллиардера желали, чтобы у него были более традиционные и сдержанные отношения. Они думают, что Рианна потрясающе красива, но ей стоит быть более мягкой, сдержанной и скромной, – поделился источник.

Напомним, что влюбленные тайно встречались около трех лет.

Ранее молодая невеста Виктора Павлика рассекретила детали свадьбы.

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.01.2020, 17:14
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гость
Никакая семья не обрадуется бляди, тем более если блять черножопая!
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