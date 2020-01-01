СМИ: Рианна рассталась со своим бойфрендом

Певица крутила роман с саудовским миллиардером.

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Певица Рианна, которая попала в список самых влиятельных женщин планеты в 2019, разорвала отношения с бойфрендом. По информации издания UsWeekly, 31-летняя исполнительница ушла от саудовского миллиардера Хассана Джамиля, с которым встречалась три года.

Рианна и Хассан Джамиль Фото из социальных сетей

Что послужило причиной разрыва отношений Рианы и Хассана, пока не известно. Еще минувшей осенью Ри призналась, что счастлива с возлюбленным, и что задумывалась о детях. Теперь же СМИ стало известно, что пара рассталась.

Инсайдеры отмечают, что Рианна и ее бойфренд полные противоположности, которые гармонично сочетались вместе: Хассан – спокойный и серьезный, а Рианна – веселая и безумная.

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