Дженна Деван и Ченнинг Татум разводятся: причины

Ченнинг Татум признался, что решил развестись с супругой.

Актер Ченнинг Татум всех удивил новостью о том, что он разводится. Как заявил сам актер, он с Дженнай Деван приняли обоюдное решение развестись. Пара решила остаться друзьями.

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А в СМИ появилась новая информация. Якобы у пары были веские аргументы развестись. Изначально, по версии журналистов, Татум и Деван начали ссориться из-за работы. Якобы они не могут найти время друг для друга из-за работы.

Ченнинг Татус и Дженна Деван фото gettyimages.com

И решение развестись было принято уже чуть больше, чем полгода назад.

Также отмечается, что Татум перестал уделять внимание ребенку.

При этом, СМИ отмечают, что каждый из них сейчас один. Речи о романах на стороне нет.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к общему решению. Анджелина Джоли и Брэд Питт урегулировали вопросы относительно развода.