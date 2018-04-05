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Дженна Деван и Ченнинг Татум разводятся: причины

Комментариев: 3
Ченнинг Татум признался, что решил развестись с супругой.
Ченнинг Татум разводится с Дженной Деван (фото)
Ченнинг Татум разводится с Дженной Деван (фото)
gettyimages.com

Актер Ченнинг Татум всех удивил новостью о том, что он разводится. Как заявил сам актер, он с Дженнай Деван приняли обоюдное решение развестись. Пара решила остаться друзьями.

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А в СМИ появилась новая информация. Якобы у пары были веские аргументы развестись. Изначально, по версии журналистов, Татум и Деван начали ссориться из-за работы. Якобы они не могут найти время друг для друга из-за работы.

 

Ченнинг Татус и Дженна Деван фото
Ченнинг Татус и Дженна Деван фото
gettyimages.com

 

И решение развестись было принято уже чуть больше, чем полгода назад.

Также отмечается, что Татум перестал уделять внимание ребенку.

При этом, СМИ отмечают, что каждый из них сейчас один. Речи о романах на стороне нет.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к общему решению. Анджелина Джоли и Брэд Питт урегулировали вопросы относительно развода.

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Теги: Ченнинг Татум, Дженна Деван, развод, причины, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.04.2018, 13:37
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гость
видать в жопу не даёт
pусский  (аноним)  05.04.2018, 12:36
Оценка:  0
pусский
А причина простая: кто-то слишком громко и вонюче пердел под одеялом по ночам! Гы-гы-гы!
петенька  (аноним)  05.04.2018, 12:15
Оценка:  0
петенька
А меня снова отпендюрили ватники! насильно!
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