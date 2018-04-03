Милла Йовович показала подросшую младшую дочь

Популярная актриса и звездная мама Милла Йовович порадовала поклонников свежим снимком младшей дочери.

На личной страничке в соцсети Йовович опубликовала трогательное фото 3-летней Дашиэл и поздравила ее с днем рождения.

Дочь Милы Йовович фото instagram.com/millajovovich/

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Поклонникам Миллы Йовович пришлось по душе такое фото, и они оставили в комментариях множество комплиментов и поздравлений. Подписчики Миллы также отметили, что девочка с каждым годом становится все больше похожей на свою маму.

Напомним также, что ранее Анастасия Приходько удивила снимком повзрослевшей дочери. Подробности по ссылке.