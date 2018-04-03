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Милла Йовович показала подросшую младшую дочь

Комментариев: 3
Популярная актриса и звездная мама Милла Йовович порадовала поклонников свежим снимком младшей дочери.
Мила Йовович - фото с дочерью
Мила Йовович - фото с дочерью
instagram.com/millajovovich/

На личной страничке в соцсети Йовович опубликовала трогательное фото 3-летней Дашиэл и поздравила ее с днем рождения.

 

Дочь Милы Йовович фото
Дочь Милы Йовович фото
instagram.com/millajovovich/

 

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Поклонникам Миллы Йовович пришлось по душе такое фото, и они оставили в комментариях множество комплиментов и поздравлений. Подписчики Миллы также отметили, что девочка с каждым годом становится все больше похожей на свою маму.

Напомним также, что ранее Анастасия Приходько удивила снимком повзрослевшей дочери. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  03.04.2018, 14:38
Оценка:  0
pусский
Я звёздно пёрнул! А ты, клон, заткнись.
pусский  (аноним)  03.04.2018, 13:47
Оценка:  0
pусский
Когда они пёрнут, я кончу!
гость  (аноним)  03.04.2018, 13:45
Оценка:  +1
гость
это вам не джамала
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