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Дело в шляпе: Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к общему решению

Комментариев: 1
Анджелина Джоли и Брэд Питт урегулировали вопросы относительно развода.
Анджелина Джоли и Брэд Питт решили разногласия (фото)
Анджелина Джоли и Брэд Питт решили разногласия (фото)
gettyimages.com

Новость о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта появилась еще в 2016 году, но супруги до сих пор состоят в браке, так как не могли прийти к общему решению относительно опеки над детьми.

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Но на днях, как сообщают западные СМИ, ссылаясь на источники, приближенные к паре, Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к общему решению и в течение 2 недель вопрос будет закрыт, супруги разведутся.

 

Анджелина Джоли и Брэд Питт фото
Анджелина Джоли и Брэд Питт фото
gettyimages.com

 

Издание The Sun со ссылкой на источник сообщает:

Все условия согласованы. Такой поворот весьма впечатляет, учитывая, что Анджелина регулярно предъявляла Брэду претензии. Теперь же они расходятся, сохранив интересы каждой стороны.

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Отметим, к какому решению пришли Джоли и Питт – пока не известно, но пара учитывала, в первую очередь, интересы детей.

Напомним, Мила Йовович показала подросшую младшую дочь. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, развод, разногласия в паре, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.04.2018, 11:57
Оценка:  +1
гость
не могу поверить, что Анджелина развелась с Питтом из-за его шляпы.
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