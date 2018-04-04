Дело в шляпе: Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к общему решению

Анджелина Джоли и Брэд Питт урегулировали вопросы относительно развода.

Новость о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта появилась еще в 2016 году, но супруги до сих пор состоят в браке, так как не могли прийти к общему решению относительно опеки над детьми.

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Но на днях, как сообщают западные СМИ, ссылаясь на источники, приближенные к паре, Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к общему решению и в течение 2 недель вопрос будет закрыт, супруги разведутся.

Анджелина Джоли и Брэд Питт фото gettyimages.com

Издание The Sun со ссылкой на источник сообщает:

Все условия согласованы. Такой поворот весьма впечатляет, учитывая, что Анджелина регулярно предъявляла Брэду претензии. Теперь же они расходятся, сохранив интересы каждой стороны.

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Отметим, к какому решению пришли Джоли и Питт – пока не известно, но пара учитывала, в первую очередь, интересы детей.

Напомним, Мила Йовович показала подросшую младшую дочь. Фото смотрите по ссылке.