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Селин Дион потеряла близкого человека

Комментариев: 2
У певицы умерла мама.
Селин Дион
Селин Дион
instagram.com/celinedion/

Известная канадская певица Селин Дион потеряла маму. 92-летняя Тереза Дион ушла из жизни в четверг, 16 января, в Монреале в окружении ближайших родственников, сообщает Daily Mail.

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На следующий же день Селин Дион дала концерт в Майами, который посвятила своей маме. Со сцены арены American Airlines знаменитость выступила с эмоциональной речью.

Я почти уверена, что вы слышали новость о том, что моя мама умерла сегодня рано утром. Но уверяю вас, со мной все в порядке, с нами всеми все в порядке, – сообщила со сцены артистка. 

Еле сдерживая слезы, Селин рассказала, что ее мама долго болела и что семья знала, что Тереза скоро умрет. За два дня до смерти медсестры позвонили семье и сообщили, что “ее время скоро придет“.

instagram.com/celinedion/

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У Терезы Дион было 14 детей, она работала телеведущей и была филантропом. Селин часто брала маму на свои концерты. 

instagram.com/celinedion/

 

Ранее солистка “Алиби“ Анна Завальская сообщила о потере близкого человека.

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Теги: Селин Дион, певица, мама, умерла
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.01.2020, 19:24
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гость
Мама это серьёзно, но жизнь на том не закончилась! По-вольшему все иы мамой особо
гость  (аноним)  18.01.2020, 19:16
Оценка:  0
гость
Соболезную! Все там будем!
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