Селин Дион потеряла близкого человека

У певицы умерла мама.

Известная канадская певица Селин Дион потеряла маму. 92-летняя Тереза Дион ушла из жизни в четверг, 16 января, в Монреале в окружении ближайших родственников, сообщает Daily Mail.

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На следующий же день Селин Дион дала концерт в Майами, который посвятила своей маме. Со сцены арены American Airlines знаменитость выступила с эмоциональной речью.

Я почти уверена, что вы слышали новость о том, что моя мама умерла сегодня рано утром. Но уверяю вас, со мной все в порядке, с нами всеми все в порядке, – сообщила со сцены артистка.

Еле сдерживая слезы, Селин рассказала, что ее мама долго болела и что семья знала, что Тереза скоро умрет. За два дня до смерти медсестры позвонили семье и сообщили, что “ее время скоро придет“.

instagram.com/celinedion/

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У Терезы Дион было 14 детей, она работала телеведущей и была филантропом. Селин часто брала маму на свои концерты.

instagram.com/celinedion/

Ранее солистка “Алиби“ Анна Завальская сообщила о потере близкого человека.

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