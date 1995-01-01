Вспоминаем главные утраты 2019 года.

Итоги года: Кто из знаменитостей умер в 2019 году Getty Images

Совсем скоро наступит Новый 2020 год. А это значить, что пора подвести итоги уходящего года. 2019-й запомнился не только роскошными свадьбами и громкими скандалами, но и звездными утратами. Ivonа предлагает вспомнить главные утраты 2019 года в мировом шоу-бизнесе.

Сергей Юрский

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Известный советский актер умер 8 февраля в возрасте 83 года в результате остановки сердца. Юрский стал известным благодаря таким ролям, как Остап Бендер в “Золотом теленке“, дядя Митя в комедии “Любовь и голуби“ и мэтр Рене из сериала “Королева Марго“.

Сергей Юрский kino-teatr.ru

Децл

Российский исполнитель, настоящее имя которого Толмацкий Кирилл, умер 3 февраля после одного из выступлений. Экспертиза показала, что причиной смерти 35-летнего Децла стала острая сердечная недостаточность.

Децл instagram.com/juzeppejostko

Карл Лагерфельд

Известный немецкий и французский кутюрье и креативный директор Chanel умер 19 февраля в возрасте 85 лет. Причиной смерти СМИ называют рак поджелудочной железы. Модельер Карл Лагерфельд никогда не был женат и не имел наследников. Все свое состояние он завещал питомцу - бирманской кошке Шупетт.

Карл Лагерфельд Getty Images

Кит Флинт

49-летнего британского исполнителя, участника группы The Prodigy нашли мертвым 4 марта. Он покончил жизнь самоубийством в собственном доме.

Кит Флинт Getty Images

Люк Перри

В этот же день, 4 марта, ушел из жизни американский актер Люк Перри. 52-летняя звезда сериалов “Беверли-Хиллз, 90210“ и “Ривердейл“ умер от осложнений после инсульта.

Люк Перри Getty Images

Владимир Этуш

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9 марта умер известный советский актер Владимир Этуш. На момент смерти ему было 96 лет. Артист стал популярным благодаря ролям Саахова в “Кавказской пленнице“, Брунса в фильме “Двенадцать стульев“ и Шпака в “Иван Васильевич меняет профессию“.

Владимир Этуш kino-teatr.ru

Юлия Началова

Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти врачи назвали сепсис.

Юлия Началова instagram.com/julianachalova

Алексей Булдаков

Звезда фильмов “Особенности национальной охоты“ Алексей Булдаков умер во сне 3 апреля в возрасте 68 лет. В этот день артист находился на гастролях в Монголии. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Алексей Булдаков kino-teatr.ru

Макс Райт

26 июня один из главных актеров культового сериала 90-х “Альф“ ушел из жизни в 75 лет после долгой борьбы с раком. В 1995 году у него диагностировали лимфому.

Макс Райт kinopoisk.ru

Питер Линдберг

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3 сентября в возрасте 74 лет умер известный немецкий фотограф Питер Линдберг. Его работы публиковали в таких известных глянцах, как Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair.

Питер Линдберг Getty Images

Мари Фредрикссон

Шведская певица и солистка популярной группы Roxette умерла 9 декабря в возрасте 61 год. В 2002 году у певицы обнаружили рак мозга. Именно последствия болезни стали причиной смерти Фредрикссон.

Мари Фредрикссон Getty Images

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