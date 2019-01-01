Солистка "Алиби" Анна Завальская сообщила о потере близкого человека

Украинская певица рассказала о смерти бабушки.

Украинская певица, ведущая и участница группы “Алиби“ Анна Завальская сообщила поклонникам о трагедии в семье. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что умерла ее бабушка Галя.

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Родственница артистки ушла из жизни в среду, 8 января. Звезда отметила, что этот день воистину полный скорби. Ведь 8 января в Иране разбился самолет МАУ.

“Сегодня воистину полный скорби день... когда весь мир переживает жуткую авиакатастрофу, мы переживаем Личную невосполнимую утрату... Последняя из наших бабушек и дедушек ушла. Боль не описать словами, ее лишь можно немного усмирить тёплыми молитвами за самую светлую, любимую и любящую нашу бабушку Галю, которой вдруг не стало и по которой я скучать буду Вечность.... Люблю до Неба и обратно. Покойся с миром, наш Ангел-Хранитель, ты в моем 💔“, - написала Анна Завальская.

Ранее сестры Завальские рассказали, почему решили возобновить группу “Алиби“.

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