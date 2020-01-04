Девушке был 21 год.

В США на 22-м году жизни умерла популярная рэп-исполнительница Лексия Алиджай. Причина смерти молодой артистки пока неизвестна. Трагедия произошла в первый день нового года, сообщает издание Daily Mail.

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Одной из первых о смерти Лексии сообщила в сети ее сестра.

Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой, тебя не стало слишком рано“, - написала Рейз Кларк на странице в Facebook.

Лексия обрела широкую известность благодаря каверам на популярные хиты, включая Drake's Love Love Beyonce и Bryson Tiller's Exchange. Свой первый студийный альбом Growing Pains она выпустила в 2017 году.

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