Умерла солистка "Roxette" Мари Фредрикссон: подробности

Певица Мари Фредрикссон умерла на 62-году жизни.

Умерла солистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. О смерти артистки сегодня, 10 декабря, сообщил менеджер музыкального коллектива Димберг Йернберг в пресс-релизе.

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В сообщении отмечается, что 61-летняя Мари ушла из жизни утром, 9 декабря, после 17-летней борьбы с раком. В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль головного мозга. Лечение оказалось успешным и к 2009 году Мари смогла вернуться к гастролям. Но спустя 7 лет врачи посоветовали певице отказаться от концертов и сосредоточиться на своем здоровье так, как агрессивные методы лечения негативно повлияли на ее самочувствие.

Кроме того, менеджер Roxette заявил, что муж Фредрикссон Микаэль Болес и их двое ее, Жозефин и Оскар, хотят провести тихие похороны присутствием только самых близких родственников Мари.

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