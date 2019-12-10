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Умерла солистка "Roxette" Мари Фредрикссон: подробности

Комментариев: 1
Певица Мари Фредрикссон умерла на 62-году жизни.
Умерла солистка "Roxette" Мари Фредрикссон
Умерла солистка "Roxette" Мари Фредрикссон
Getty Images

Умерла солистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. О смерти артистки сегодня, 10 декабря, сообщил менеджер музыкального коллектива Димберг Йернберг в пресс-релизе.

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В сообщении отмечается, что 61-летняя Мари ушла из жизни утром, 9 декабря, после 17-летней борьбы с раком. В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль головного мозга. Лечение оказалось успешным и к 2009 году Мари смогла вернуться к гастролям. Но спустя 7 лет врачи посоветовали певице отказаться от концертов и сосредоточиться на своем здоровье так, как агрессивные методы лечения негативно повлияли на ее самочувствие.

Кроме того, менеджер Roxette заявил, что муж Фредрикссон Микаэль Болес и их двое ее, Жозефин и Оскар, хотят провести тихие похороны присутствием только самых близких родственников Мари.

Слушай самый популярный хит группы Roxette:

Ранее сообщалось, что младшая дочь Уиллиса и Деми Мур едва не погибла из-за наркотиков.

 

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Теги: Roxette, Мари Фредрикссон, умерла
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.12.2019, 16:20
Оценка:  +3
гость
муж Фредрикссон Микаэль Болес и их двое ее, Жозефин и Оскар
и снова пишем бред.
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