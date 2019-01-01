Таллула рассказала о своей проблеме на телешоу.

Младшая дочь Уиллиса и Деми Мур едва не погибла из-за наркотиков instagram.com/buuski/

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Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур 25-летняя Таллула призналась, что едва не умерла из-за наркотиков.

Об этом девушка рассказала в эфире программы Red Table Talk.

Таллула откровенно призналась, что в 14 лет у нее начались проблемы с алкоголем, а три года назад ее на улице арестовали полицейские - из-за сильного алкогольного опьянения.

Также девушка пристрастилась к наркотикам, которые чуть не довели до страшной беды. Дочь звезд вспомнила, как в 18-летнем возрасте смешала обезбаливающее с кокаином. Девушку наутро нашла сестра и долго пыталась разбудить. Догадавшись, что дело плохо - она вызвала скорую.

Смерть была рядом со мной, я чувствовала ее. Тогда я совсем не заботилась о себе, мне было все равно, что со мной будет, - рассказала Таллула.

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После этого дочь звездных родителей проходила длительное лечение в реабилитационной клинике в Аризоне и уже 5 лет не употребляла наркотики.

Напомним, что у ее матери, Деми Мур, также были проблемы с наркотиками, о которых она упомянула в автобиографии.

Ранее мы писали, что Деми Мур призналась, что Кутчер склонил ее к групповому сексу.

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