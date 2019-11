К-поп звезду Гу Хара нашли мертвой в собственном доме: подробности

Девушке было 28 лет.

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара, более известная как Хара, найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Newsweek. Артистке было 28 лет.

Вечером перед смертью певица разместила в Инстаграм свою фотографию с подписью "Спокойной ночи!"

Известно, что весной Гу Хара попала в больницу после попытки суицида в собственном доме. По словам ее менеджера, певица страдала от сильной депрессии.

Хара стала популярной благодаря участию в группе Kara. Коллектив образовался в 2007 году и просуществовал девять лет. В 2015 году певица начала сольную карьеру, записав мини-альбом Alohara (Can You Feel It?). Также она снималась в телесериалах.

