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К-поп звезду Гу Хара нашли мертвой в собственном доме: подробности

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Девушке было 28 лет.
К-поп звезду Гу Хара нашли мертвой в собственном доме
К-поп звезду Гу Хара нашли мертвой в собственном доме
instagram.com/koohara__/

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара, более известная как Хара, найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Newsweek. Артистке было 28 лет.

Вечером перед смертью певица разместила в Инстаграм свою фотографию с подписью "Спокойной ночи!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

잘자

Публикация от 구하라 (@koohara__)

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Известно, что весной Гу Хара попала в больницу после попытки суицида в собственном доме. По словам ее менеджера, певица страдала от сильной депрессии.

Хара стала популярной благодаря участию в группе Kara. Коллектив образовался в 2007 году и просуществовал девять лет. В 2015 году певица начала сольную карьеру, записав мини-альбом Alohara (Can You Feel It?). Также она снималась в телесериалах.

Ранее мы писали что младшая дочь Уиллиса и Деми Мур едва не погибла из-за наркотиков.

 

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Теги: Гу Хара, певица
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