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MARUV стала лучшей певицей 2019 года по версии российского глянца

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Украинская певица MARUV получила награду от российского журнала Glamour.
MARUV стала лучшей певицей 2019 года по версии российского глянца
MARUV стала лучшей певицей 2019 года по версии российского глянца
instagram.com/maruvofficial

Во вторник, 12 ноября, в Москве прошла церемония награждения премии “Женщина года“, организатором которой является журнал Glamour Russia.

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В списке победительниц оказалась и исполнительница с Украины - MARUV. Артистка получила звание “лучшей певицы 2019 года“. Об этом сообщается на официальной странице глянца в Instagram. 

“Певицей года“ по версии журнала Glamour стала Maruv. 2019-й - однозначно год Maruv. У нее вышла первая русскоязычная песня, ее хиты поднимались на верхние строчки топ-чартов, она победила на MTV Eurоpe Music Awards и ее клип на песню Drunk Groove собрал 120 млн просмотров на YouTube! И это только начало“, - отмечается в публикации.

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Отметим, что  MARUV появилась на сцене церемонии в красном латексном наряде с тигровым принтом. Награду певица получила из рук продюсера Яны Рудковской и ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко.

“Теперь я официально самая гламурная певица года. Спасибо за эту премию журналу @glamour_russia и моим фанам, они у меня самые активные. Люблю вас!!!“, - прокомментировала награду исполнительница.

Напомним, ранее MARUV презентовала первый трек с мини-альбома “Hellcat Story“.

 

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Теги: MARUV
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Источник: Ivonа bigmir)net

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