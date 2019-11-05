"Я получала ее под украинским флагом": MARUV прокомментировала награду от MTV

Певица MARUV высказалась о скандале вокруг ее награды на MTV Europe Music Awards 2019.

В воскресенье, 3 ноября, в испанском городе Севилья прошла церемония награждения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2019.

Читай также: MTV Europe Music Awards 2019: Все победители музыкальной премии

Одну из наград в региональных номинациях получила украинская певица MARUV. Исполнительница стала лучшим артистом по версии MTV Russia“. Однако после победы MARUV разгорелся скандал. Пользователи Сети решили, что украинку призвали лучшим российским артистом.

Спустя два дня после церемонии награждения MARUV разместила эмоциональный пост, в котором высказалась об этом скандале. Так, на своей странице в Instagram певица написала, что номинация “Лучший артист по версии MTV Russia“ не привязана к стране или к гражданству. Как пример, девушка вспомнила победу артиста из Казахстана Jah Khalib в прошлом году.

“Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации “Лучший артист по версии MTV Russia“. Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ“, - написала певица.

Читай также: Евровидение-2020: в каком городе пройдет песенный конкурс

Кроме того, MARUV отметила, что еще во время красной дорожки рассказала, откуда она родом и заявила, что получила премию под украинским флагом. Певица написала, что является гражданкой Украины, но в тоже время считает себя мировым артистом.

“Для особо одарённых хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off! Отдельное спасибо @tsnua и остальным новостным порталам за “недо“ факты о моей поездке на MTV EMA. И огромное спасибо всем, кто порадовался и поддержал. Следующая на очереди Грэмми“, - поделилась MARUV.

Напомним, ранее MARUV и Jah Khalib презентовали совместную песню “По льду“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.