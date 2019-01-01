MTV Europe Music Awards 2019: В Сети показали видео MARUV на красной дорожке

В ролике MARUV сказала ведущему, что она родом с Украины.

В воскресенье, 3 ноября, в испанском городе Севилья прошла церемония награждения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2019.

Читай также: “Я получала ее под украинским флагом“: MARUV прокомментировала награду от MTV

Одну из наград премии получила украинская певица MARUV. Исполнительница победила в номинации “Best russian act“. Однако после церемонии вручения разгорелся скандал. Пользователи Сети возмущались, что украинку признали лучшим российским артистом.

Сама MARUV отметила, что получила награду, как лучший артист по версии MTV Russia, и что эта номинация никак не привязана к гражданству и стране. Кроме того, звезда заявила, что на красной дорожке MTV Europe Music Awards 2019 представилась украинской исполнительницей.

В Сети появилось видео этого момента. В ролике можно увидеть отрывок с прямой трансляции красной дорожки. Ведущий мероприятия попросил MARUV представится. Девушка на английском языке назвала свое сценическое имя и добавила, что она с Украины.

“Привет! Меня зовут MARUV и я из Украины“, - ответила певица.

Список всех победителей MTV Europe Music Awards 2019 в главных номинациях можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.