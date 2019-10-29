"По льду": MARUV и Jah Khalib презентовали совместную песню - видео

В новый альбом рэпера Jah Khalib вошла дуэтная песня с MARUV "По льду".

Во вторник, 29 октября, известный казахстанский рэпер и продюсер Jah Khalib выпустил новый альбом “Выход в свет“. В пластинку вошли 14 композиций исполнителя, среди которых есть дуэтные песни с украинскими артистами.

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Так, ранее стало известно, что Jah Khalib записал двуязычный трек “Кохаю“ с победительницей “Евровидения 2016“, певицей Джамалой. Также выяснилось, что в дуэте с рэпером спела эпатажная MARUV. Их соаместная композиция получила название “По льду“.

Ранее MARUV поразила фанов нежным образом.

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