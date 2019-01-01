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MARUV презентовала первый трек с мини-альбома "Hellcat Story" - видео

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Слушай музыкальную новинку от певицы MARUV - свежую композицию "To Be Mine"!
MARUV презентовала первый трек с мини-альбома "Hellcat Story" - видео
MARUV презентовала первый трек с мини-альбома "Hellcat Story" - видео
instagram.com/maruvofficial

Известная украинская исполнительница MARUV, которая недавно получила награду на MTV Europe Music Awards 2019, презентовала новую композицию “To Be Mine“. В пятницу, 8 ноября, артистка выпустила первую песню с предстоящего мини-альбома “Hellcat Story“.

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Кроме того, на официальном ютуб-канале исполнительницы появился мистический клип на свежий хит. Ролик снят в темных тонах. В видео MARUV в компании девушек позирует в голубом ретро-автомобиле, пускает венок на реке и танцует с огнем.

Отметим, что певица решилась на создание музыкального сериала. Так, клип на песню “To be mine“ стал первым эпизодом. Всего будет четыре серии.

 MARUV “To Be Mine“ - смотреть клип онлайн:

Напомним, ранее MARUV и Jah Khalib презентовали совместную песню “По льду“.

 

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Теги: MARUV
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Источник: Ivonа bigmir)net

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