MTV Europe Music Awards 2019: Все победители музыкальной премии

В Испании назвали победителей премии MTV Europe Music Awards 2019. Среди них оказалась украинская певица MARUV.

В воскресенье, 3 ноября, прошла церемония награждения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2019. Грандиозное мероприятие состоялось в испанском городе Севилья.

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Отметим, что победителей премии определили пользователи Сети с помощью интернет-голосованием на сайте MTV Europe Music Awards 2019. Известные мировые артисты получили награды в главных номинациях.

Кроме того, организаторы премии вручили награды в региональных номинациях (лучший российский артист, лучший бразильский артист, лучший японский артист и т.д.) Так, лучшим российским исполнителем 2019 года была признана украинская певица MARUV.

Список победителей MTV Europe Music Awards 2019 в главных номинациях:

Лучшая песня - Billie Eilish “Bad guy“

Лучшее видео - Taylor Swift (featuring Brendon Urie of Panic! at the Disco) “ME!“

Лучший исполнитель - Shawn Mendes

Лучший новый артист - Billie Eilish

Лучший поп-артист - Halsey

Лучший рок-артист - Green Day

Лучший альтернативный артист - FKA Twigs

Лучший хип-хоп/рэп артист - Nicki Minaj

Лучшее живое выступление - BTS

Лучший артист MTV Push - Ava Max

Лучшее выступление в рамках «MTV World Stage» -

Лучшая коллаборация - Rosalía and J Balvin featuring El Guincho “Con altura“

Лучшая группа – BTS

Лучший электронный проект -Martin Garrix

Лучшее выступление в рамках проекта World Stage - Muse (Bilbao, Spain)

Лучший образ - Halsey

Рок-икона - Liam Gallagher

Лучшая фанатская поддержка: BTS

Напомним, ранее MARUV и Jah Khalib презентовали совместную песню “По льду“.

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