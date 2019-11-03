MTV Europe Music Awards 2019: Все победители музыкальной премии
В воскресенье, 3 ноября, прошла церемония награждения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2019. Грандиозное мероприятие состоялось в испанском городе Севилья.
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Отметим, что победителей премии определили пользователи Сети с помощью интернет-голосованием на сайте MTV Europe Music Awards 2019. Известные мировые артисты получили награды в главных номинациях.
Кроме того, организаторы премии вручили награды в региональных номинациях (лучший российский артист, лучший бразильский артист, лучший японский артист и т.д.) Так, лучшим российским исполнителем 2019 года была признана украинская певица MARUV.
Список победителей MTV Europe Music Awards 2019 в главных номинациях:
- Лучшая песня - Billie Eilish “Bad guy“
- Лучшее видео - Taylor Swift (featuring Brendon Urie of Panic! at the Disco) “ME!“
- Лучший исполнитель - Shawn Mendes
- Лучший новый артист - Billie Eilish
- Лучший поп-артист - Halsey
- Лучший рок-артист - Green Day
- Лучший альтернативный артист - FKA Twigs
- Лучший хип-хоп/рэп артист - Nicki Minaj
- Лучшее живое выступление - BTS
- Лучший артист MTV Push - Ava Max
- Лучшее выступление в рамках «MTV World Stage» -
- Лучшая коллаборация - Rosalía and J Balvin featuring El Guincho “Con altura“
- Лучшая группа – BTS
- Лучший электронный проект -Martin Garrix
- Лучшее выступление в рамках проекта World Stage - Muse (Bilbao, Spain)
- Лучший образ - Halsey
- Рок-икона - Liam Gallagher
- Лучшая фанатская поддержка: BTS
Напомним, ранее MARUV и Jah Khalib презентовали совместную песню “По льду“.
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