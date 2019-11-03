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MTV Europe Music Awards 2019: Все победители музыкальной премии

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В Испании назвали победителей премии MTV Europe Music Awards 2019. Среди них оказалась украинская певица MARUV.
MTV Europe Music Awards 2019: Все победители музыкальной премии
MTV Europe Music Awards 2019: Все победители музыкальной премии
instagram.com/mtvema

В воскресенье, 3 ноября, прошла церемония награждения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2019. Грандиозное мероприятие состоялось в испанском городе Севилья.

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Отметим, что победителей премии определили пользователи Сети с помощью интернет-голосованием на сайте MTV Europe Music Awards 2019. Известные мировые артисты получили награды в главных номинациях.

Кроме того, организаторы премии вручили награды в региональных номинациях (лучший российский артист, лучший бразильский артист, лучший японский артист и т.д.) Так, лучшим российским исполнителем 2019 года была признана украинская певица MARUV.

Список победителей MTV Europe Music Awards 2019 в главных номинациях:

  • Лучшая песня - Billie Eilish “Bad guy“
  • Лучшее видео - Taylor Swift (featuring Brendon Urie of Panic! at the Disco) “ME!“
  • Лучший исполнитель - Shawn Mendes
  • Лучший новый артист - Billie Eilish
  • Лучший поп-артист - Halsey
  • Лучший рок-артист - Green Day
  • Лучший альтернативный артист - FKA Twigs
  • Лучший хип-хоп/рэп артист - Nicki Minaj
  • Лучшее живое выступление - BTS
  • Лучший артист MTV Push - Ava Max
  • Лучшее выступление в рамках «MTV World Stage» -
  • Лучшая коллаборация - Rosalía and J Balvin featuring El Guincho “Con altura“
  • Лучшая группа – BTS
  • Лучший электронный проект -Martin Garrix
  • Лучшее выступление в рамках проекта World Stage - Muse (Bilbao, Spain)
  • Лучший образ - Halsey
  • Рок-икона -  Liam Gallagher
  • Лучшая фанатская поддержка: BTS

Напомним, ранее MARUV и Jah Khalib презентовали совместную песню “По льду“.

 

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Теги: MTV Europe Music Awards 2019, MARUV
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Источник: Ivonа bigmir)net

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