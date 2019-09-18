Алек Болдуин и его беременная жена рассекретили пол будущего ребенка
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61-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 35-летняя жена Хилария рассекретили пол своего будущего ребенка, и сделали это весьма интересным способом.
На своей странице в Instagram Хилария Болдуин опубликовала трогательный ролик, где показала комнату с четырьмя детскими колясками, в которых лежали куклы в пеленках. Как планировали звездные родители, дети должны были одновременно достать игрушку и узнать, кто у них будет – брат или сестра. Самой первой справилась 5-летняя Кармен, которая увидела, что кукла одета в розовое.
Это девочка!" – закричала дочь Болдуина.
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Напомним, что у жены Алека Болдуина весной 2019 года произошел выкидыш. Хилария очень тяжело пережила потерю нерожденного ребенка.
Сейчас жена актера снова забеременела. Она чувствует себя хорошо и готовится к рождению пятого малыша.
Когда у вас много детей, 6 минут похожи на 6 месяцев беременности, – похвасталась беременностью супруга Алека.
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