Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Брат Кейт Миддлтон откровенно рассказал о борьбе с тяжелой депрессией

Комментариев: 0
32-летний Джеймс Миддлтон страдал от дислексии и синдрома дефицита внимания.
Брат Кейт Миддлтон откровенно рассказал о борьбе с тяжелой депрессией
Брат Кейт Миддлтон откровенно рассказал о борьбе с тяжелой депрессией
ivona.bigmir.net

Брат Кейт Миддлтон недавно объявил о помолвке и показал новое фото со своей невестой. Пока в сети обсуждают будущую свадьбу самого завидного холостяка Британии, сам Джеймс признается, что год боролся с сильнейшей депрессией. 

Читай также: Гайтана поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Я вообще был не в состоянии что-либо делать. Я не мог спать, читать книгу, даже есть. То состояние, в котором я находился еще каких-то пару лет назад, совершенно противоположно тому, что я чувствую сейчас, - поделился Джеймс Миддлтон в интервью.

Он добавил, что тогда его часто посещали суицидальные мысли. Справиться с депрессией ему помогли родители, сестры и психолог. Более того, Кейт ходила с ним на сеансы к специалисту.
Избранницей Джеймса Миддлтона стала 29-летняя француженка Ализе Тевене. 

С будущим мужем Ализе познакомилась в прошлом году в South Kensington Club. Затем в январе 2019 года Джеймс и Ализе вместе отдыхали на Сент-Барте. Летом они вместе посетили на Уимблдонский турнир и свадьбу леди Габриэллы Виндзор. Кроме того, британские СМИ утверждают, что влюбленные незадолго до помолвки съехались и живут вместе в Западном Лондоне.

Ранее принц Гарри подал в суд на СМИ за публикацию письма Меган Маркл.

Поделись:
Теги: Джеймс Миддлтон, Кейт Миддлтон, королевская семья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь