Брат Кейт Миддлтон откровенно рассказал о борьбе с тяжелой депрессией

32-летний Джеймс Миддлтон страдал от дислексии и синдрома дефицита внимания.

Брат Кейт Миддлтон недавно объявил о помолвке и показал новое фото со своей невестой. Пока в сети обсуждают будущую свадьбу самого завидного холостяка Британии, сам Джеймс признается, что год боролся с сильнейшей депрессией.

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Я вообще был не в состоянии что-либо делать. Я не мог спать, читать книгу, даже есть. То состояние, в котором я находился еще каких-то пару лет назад, совершенно противоположно тому, что я чувствую сейчас, - поделился Джеймс Миддлтон в интервью.

Он добавил, что тогда его часто посещали суицидальные мысли. Справиться с депрессией ему помогли родители, сестры и психолог. Более того, Кейт ходила с ним на сеансы к специалисту.

Избранницей Джеймса Миддлтона стала 29-летняя француженка Ализе Тевене.

С будущим мужем Ализе познакомилась в прошлом году в South Kensington Club. Затем в январе 2019 года Джеймс и Ализе вместе отдыхали на Сент-Барте. Летом они вместе посетили на Уимблдонский турнир и свадьбу леди Габриэллы Виндзор. Кроме того, британские СМИ утверждают, что влюбленные незадолго до помолвки съехались и живут вместе в Западном Лондоне.

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