Британский таблоид опубликовал частное письмо Меган Маркл к ее отцу.

Принц Гарри подал в суд на СМИ за публикацию письма Меган Маркл Getty Images

Принц Гарри подал в суд на известный британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. Причиной иска внук Елизаветы II назвал публикацию письма его супруги Меган Маркл, которое она написала своему отцу. Об этом сообщается в официальном заявлении герцога Сассексого.

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По словам принца, СМИ изменило содержание частного письма Маркл. К тому же Гарри заявил, что публикация частной переписки является неправомерным использованием личной информации, нарушением авторских прав и нарушением Закона о защите данных. Также герцог Сассекский подчеркнул, что публикация личного письма - манипуляция читательской мыслью.

“Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, что разжигают кампании против частных лиц, не думая о последствиях – и эта безжалостная кампания только усилилась за прошлый год, в течение ее беременности и уходу за нашим новорожденным сыном“, – говорится в обращении принца Гарри.

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Герцог Сассексий сравнил Меган Маркл со своей мамой принцессой Дианой, которая также подвергалась преследованиям журналистов. Он признался, что не мог больше видеть, как его жена страдает, поэтому подал иск.

“Я был свидетелем ее тайных страданий слишком много месяцев. Стоять в стороне и ничего не делать противоречило бы всему, во что мы верим“, - заявил принц Гарри.

Отметим, что в случае получения денежной компенсации от Mail on Sunday, все полученные средства герцоги Сассексие направлять на кампанию по борьбе с травлей.

Текст официального заявления принца Гарри

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли сына на официальную встречу.

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