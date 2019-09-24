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Гайтана поздравила мужа с годовщиной свадьбы

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Певица опубликовала совместное фото с любимым.
Гайтана поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Гайтана поздравила мужа с годовщиной свадьбы
ivona.bigmir.net

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Певица Гайтана, которая призналась, что заключила брачный контракт, поздравила своего супруга Александра Смарта с годовщиной. Звездная пара поженилась три года назад.

На своей странице в Instagram Гайтана запостила совместное фото с мужем, который также является продюсером артистки.

Ровно 3 года назад, я стала твоей женой. И я очень рада, что мы есть друг у друга, - написала Гайтана.

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Отметим, что Гайтана не любит выставлять свою частную жизнь напоказ. Только в 2017 году она представила публике Алекса Смарта. Свадьба пары была тайной, и, по словам Гайтаны, состоялась в 2016 году. Сейчас звездные родители воспитывают общую дочь Сапфир-Николь.

Недавно Оля Полякова разоткровенничалась о личной жизни и призналась, что была любовницей у своего супруга.

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Теги: Гайтана, певица, годовщина
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