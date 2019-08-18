Бывшая Орландо Блума супермодель Миранда Керр рассказала о третьей беременности

Миранда Керр отметила, что ее утренние недомогания закончились и она чувствует себя отлично.

Бывшая Орландо Блума рассказала о второй беременности instagram.com/mirandakerr

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Австралийская супермодель, наиболее известная как одна из бывших ангелов Victoria's Secret 36- летняя Миранда Керр переживает непростую третью беременность от второго супруга 29-летнего миллиардера Эвана Шпигеля. Об этом пишет издание marieclaire. Недавно знаменитость дала журналу интервью и позировала в яркой фотосессии.

К слову, у Миранды уже есть сын Флинн 8 лет от бывшего мужа актера Орландо Блум и годовалый Харт - первый ребенок от Шпигеля. В публикации отмечают, что Миранда необычайно привязана к своим детям и убеждена, что старшие мальчики будут обожать малыша, который должен вскоре родиться.

Флинн безумно любит Харта, - гордо говорит она. - Он действительно очень хотел маленького братика. Там не было никакой ревности или чего-то еще. Это было очень мило. И когда Флинн входит в комнату, Харт загорается, как лампочка.

Супермодель отмечает, что начало беременности было сложным, но теперь она чувствует себя хорошо - и с нетерпением ожидает рождения малыша, который появится на свет в конце года.

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Теперь я чувствую себя хорошо, - говорит она. - Но в начале было много утренних недомоганий. Вероятно, беременность самая тяжелая из трех. Флинн был очень легким. С Хартом у меня была небольшая утренняя тошнота. Но с этим малышом у меня была ужасная утренняя тошнота. Но сейчас я чувствую себя хорошо, и уже осталось совсем недолго, и это здорово.

Пол ребенка и его будущее имя супруги держат в секрете.

Да, мы знаем пол и у нас есть имена, - дразнит Миранда. - Но приятно оставить немного при себе.

К слову, Миранда Керр основала известную компанию, которая продает средства по уходу за кожей из натуральных продуктов - Kora Organics. Сейчас продукция Kora Organics продается в 25 странах, включая более 200 магазинов только в Австралии, и ее продукты нравятся всем: от Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри и Кортни Кардашьян до местных жителей Шанина Шаик и Джезинта Франклин.

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