Наталка Карпа рассекретила пол будущего малыша

Певица устроила baby shower-вечеринку .

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Еще летом певица Наталка Карпа сообщила о своей беременности. На днях певица устроила вечеринку в Киеве, на которой рассекретила пол будущего малыша.

Так, на празднике в кругу друзей 38-летняя Карпа впервые рассказала о том, кого они с супругом с нетерпением ждут. На своей странице в Instagram Наталка Карпа опубликовала видео с тематической вечеринки, организованной в честь будущего малыша.

Во время “Малюк паті“ супруги лопнули большой черный шар, из которого разлетелись розовые шарики. Именно они и дали понять, что Наталка и Евгений ждут девочку.

Пара невероятно обрадовалась этой новости, а друзья засыпали их подарками. Отметим, что на вечеринке присутствовали Екатерина Осадчая, Виталий Козловский, Тарас Тополя и Alyosha, а также другие украинские звезды.

Ранее супермодель Миранда Керр рассказала о третьей беременности.