Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталка Карпа рассекретила пол будущего малыша

Комментариев: 0
Певица устроила baby shower-вечеринку .
Наталка Карпа рассекретила пол будущего малыша
Наталка Карпа рассекретила пол будущего малыша
ivona.bigmir.net

Читай также: 44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой: первое фото малыша

Еще летом певица Наталка Карпа сообщила о своей беременности. На днях певица устроила вечеринку в Киеве, на которой рассекретила пол будущего малыша. 

Так, на празднике в кругу друзей 38-летняя Карпа впервые рассказала о том, кого они с супругом с нетерпением ждут. На своей странице в Instagram Наталка Карпа опубликовала видео с тематической вечеринки, организованной в честь будущего малыша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#малюкпаті В цій хвилині є багато емоцій з вечора, коли ми розсекречували стать! Були і хвилювання через спізнення батька (в нього була важлива нарада); були зіркові друзі, які прийшли з символічними подарунками, були смачні страви з @chinamakyiv (особливої уваги заслуговує качка по-пекінські) смакота нереальна, був ніжний образ який створили @yalta_k та @tsarenko_natasha_ , @pico.ua дякую, за такий подарунок у важливий момент життя! Був настрій та святкова атмосфера, був шар, який нарешті розповів нам про нашого первістка, були, ті моменти, які точно вкарбуються в пам’ять назавжди!!!

Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)

Во время “Малюк паті“ супруги лопнули большой черный шар, из которого разлетелись розовые шарики. Именно они и дали понять, что Наталка и Евгений ждут девочку.

Пара невероятно обрадовалась этой новости, а друзья засыпали их подарками. Отметим, что на вечеринке присутствовали Екатерина Осадчая, Виталий Козловский, Тарас Тополя и Alyosha, а также другие украинские звезды.

Ранее супермодель Миранда Керр рассказала о третьей беременности.

Поделись:
Теги: Наталка Карпа, певица, беременность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь