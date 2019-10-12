Наталка Карпа рассекретила пол будущего малыша
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Еще летом певица Наталка Карпа сообщила о своей беременности. На днях певица устроила вечеринку в Киеве, на которой рассекретила пол будущего малыша.
Так, на празднике в кругу друзей 38-летняя Карпа впервые рассказала о том, кого они с супругом с нетерпением ждут. На своей странице в Instagram Наталка Карпа опубликовала видео с тематической вечеринки, организованной в честь будущего малыша.
#малюкпаті В цій хвилині є багато емоцій з вечора, коли ми розсекречували стать! Були і хвилювання через спізнення батька (в нього була важлива нарада); були зіркові друзі, які прийшли з символічними подарунками, були смачні страви з @chinamakyiv (особливої уваги заслуговує качка по-пекінські) смакота нереальна, був ніжний образ який створили @yalta_k та @tsarenko_natasha_ , @pico.ua дякую, за такий подарунок у важливий момент життя! Був настрій та святкова атмосфера, був шар, який нарешті розповів нам про нашого первістка, були, ті моменти, які точно вкарбуються в пам’ять назавжди!!!
Во время “Малюк паті“ супруги лопнули большой черный шар, из которого разлетелись розовые шарики. Именно они и дали понять, что Наталка и Евгений ждут девочку.
Пара невероятно обрадовалась этой новости, а друзья засыпали их подарками. Отметим, что на вечеринке присутствовали Екатерина Осадчая, Виталий Козловский, Тарас Тополя и Alyosha, а также другие украинские звезды.
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