Брат Кейт Миддлтон объявил о помолвке и показал новое фото с невестой

Джеймс Миддлтон обручился с француженкой Ализе Тевене.

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон объявил о помолвке со своей возлюбленной, француженкой Ализе Тевене.

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Информация о помолвке пары просочилась в СМИ в субботу, 5 октября. А спустя сутки 32-летний Джеймс ее подтвердил на своей странице в Instagram. Брат Кейт Миддлтон опубликовал новый снимок с Ализе, а в описании к фото признался, что девушка сказала ему “Да“. На романтическом кадре Миддлтон в серой рубашке обнимает Тевене, а она позирует в красном свитере и прижимается к груди любимого.

“Она сказала “Да“. Наш секрет раскрыт, но мы не могли не поделиться с вами радостной новостью!“, - сообщил Джеймс Миддлтон.

Об избраннице Джеймса Миддлтона известно немного. 29-летняя Ализе Тевене родилась во Франции. Ее отец - француз, а мама - испанка. В Англию девушка переехала шесть лет назад. Она окончила Queen Mary University of London и сейчас работает финансовым консультантом в Лондоне.

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С будущим мужем Ализе познакомилась в прошлом году в South Kensington Club. Затем в январе 2019 года Джеймс и Ализе вместе отдыхали на Сент-Барте. Летом они вместе посетили на Уимблдонский турнир и свадьбу леди Габриэллы Виндзор. Кроме того, британские СМИ утверждают, что влюбленные незадолго до помолвки съехались и живут вместе в Западном Лондоне.

Напомним, ранее принцеса Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером.

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