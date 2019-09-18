Жена Алека Болдуина забеременела через 5 месяцев после выкидыша

Хилария Болдуин и Алек Болдуин ожидают на появления пятого совместного ребенка.

Популярный американский актер и режиссер Алек Болдуин и его супруга Хилария поделились с поклонниками радостной новостью. Супруги снова станут родителями.

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Так, на своей странице в Instagram 35-летняя Хилария опубликовала селфи, на котором продемонстрировала округлившийся животик.

“Когда у вас много детей, 6 минут похожи на 6 месяцев беременности“, – подписала фото супруга Болдуина.

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Кроме того, жена 61-летнего актера разместила в аккаунте видео, на котором можно услышать сердцебиение малыша. В описании к ролику Хилария рассказала, что что первые месяцы чувствовала себя плохо и страдала от тошноты и истощения. Также звезда обратилась к папарацци, чтобы не преследовали ее во время беременности так, как в этот период она хочет оставаться спокойной. Отметим, что таким же видео поделился и будущий отец Алек Болдуин.

“Пока еще очень рано... Но мы узнали, что внутри меня есть маленький человек. Звук этого сильного сердца делает меня такой счастливой, особенно из-за потери, которую мы пережили весной. Мы хотим поделиться этой новостью, поскольку мы взволнованы и не хотим скрывать беременность. Эти первые несколько месяцев тяжелы с истощением и тошнотой... И я не хочу притворяться, что я чувствую себя хорошо. Моя единственная просьба состоит в том, чтобы СМИ не отправляли папарацци следовать за мной или покупать независимые фотографии папарацци, следовательно, поощряя их. Я хочу оставаться спокойной в это самое раннее время моей беременности“, - написала Хилария.

Отметим, что этой весной пятая беременность знаменитости закончилась выкидышем. Об этом Хилария откровенно рассказала в своем Instagram.

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Алек Болдуин и Хилария Болдуин уже воспитывают четверых совместных детей: 6-летнею дочь Кармен Габриелу и сыновей 4-летнего Рафаэля Томаса, 3-летнего Леонардо Энджела Чарльза и годовалого Ромео Алехандро Дэвида. Кроме того, у Алека есть дочь от предыдущего брака с актрисой Ким Бейсингер - 24-летняя дочь Айрленд Элис.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям в четвертый раз станут родителями.

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