Жена Алека Болдуина забеременела через 5 месяцев после выкидыша
Популярный американский актер и режиссер Алек Болдуин и его супруга Хилария поделились с поклонниками радостной новостью. Супруги снова станут родителями.
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Так, на своей странице в Instagram 35-летняя Хилария опубликовала селфи, на котором продемонстрировала округлившийся животик.
“Когда у вас много детей, 6 минут похожи на 6 месяцев беременности“, – подписала фото супруга Болдуина.
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Кроме того, жена 61-летнего актера разместила в аккаунте видео, на котором можно услышать сердцебиение малыша. В описании к ролику Хилария рассказала, что что первые месяцы чувствовала себя плохо и страдала от тошноты и истощения. Также звезда обратилась к папарацци, чтобы не преследовали ее во время беременности так, как в этот период она хочет оставаться спокойной. Отметим, что таким же видео поделился и будущий отец Алек Болдуин.
“Пока еще очень рано... Но мы узнали, что внутри меня есть маленький человек. Звук этого сильного сердца делает меня такой счастливой, особенно из-за потери, которую мы пережили весной. Мы хотим поделиться этой новостью, поскольку мы взволнованы и не хотим скрывать беременность. Эти первые несколько месяцев тяжелы с истощением и тошнотой... И я не хочу притворяться, что я чувствую себя хорошо. Моя единственная просьба состоит в том, чтобы СМИ не отправляли папарацци следовать за мной или покупать независимые фотографии папарацци, следовательно, поощряя их. Я хочу оставаться спокойной в это самое раннее время моей беременности“, - написала Хилария.
It is still very early...but we have learned that there is a little person inside of me 💛. The sound of this strong heart makes me so happy—especially because of the loss we experienced in the spring. We want to share this news as we are excited and don’t want to hide the pregnancy. These first few months are tough with exhaustion and nausea...and I don’t want to have to pretend that I feel ok. My one request is that the media not send paparazzi to follow me or buy independent paparazzi photos, hence encouraging them. I want to remain peaceful during this very early time in my pregnancy and getting chased around by cameras is not in the doctor’s orders 💛
Отметим, что этой весной пятая беременность знаменитости закончилась выкидышем. Об этом Хилария откровенно рассказала в своем Instagram.
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Алек Болдуин и Хилария Болдуин уже воспитывают четверых совместных детей: 6-летнею дочь Кармен Габриелу и сыновей 4-летнего Рафаэля Томаса, 3-летнего Леонардо Энджела Чарльза и годовалого Ромео Алехандро Дэвида. Кроме того, у Алека есть дочь от предыдущего брака с актрисой Ким Бейсингер - 24-летняя дочь Айрленд Элис.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям в четвертый раз станут родителями.
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