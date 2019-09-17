В Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Елены Кравец

Появились архивные свадебные фото звезды "Квартала 95" Елены Кравец 17-летней давности.

В Сети появились архивные фотографии со свадьбы звезды студии “Квартал 95“ Елены Кравец и ее возлюбленного Сергея. Совсем скоро пара отпразднует 17-ю годовщину совместной жизни.

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Участница “Танців з зірками 2019“ Елена Кравец, девичья фамилия которой Маляшенко, вышла замуж за Сергея Кравца 21 сентября 2002 года. Сейчас у 42-летней артистки и ее 40-летнего супруга трое детей: 16-летняя дочь Мария и 3-летние двойняшки Иван и Екатерина.

На архивных свадебных фото, которые были опубликованы на официальной странице канала 1+1 в Instagram, Елена запечатлена в белом платье с оголенными плечами и в фате, а Сергей позировал в черном костюме с клетчатым галстуком.

Напомним, ранее Елена Кравец растрогала Сеть милым фото с подросшими двойняшками.

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