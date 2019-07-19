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Елена Кравец растрогала Сеть милым фото с подросшими двойняшками

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Звезда "95 квартала" Елена Кравец поздравила дочь и сына с днем рождения.
Елена Кравец растрогала Сеть милым фото с подросшими двойняшками
Елена Кравец растрогала Сеть милым фото с подросшими двойняшками
instagram.com/lennykravets

Актриса и административный директор “Студии Квартал 95“ Елена Кравец очаровала подписчиков новой публикацией с детьми.

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На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала постельное фото, на котором она обнимается с двойняшками Катей и Ваней. 

В описании к снимку звезда назвала детей “кравчатами“ и сообщила, что сегодня малыши отмечают день рождения. Им исполнилось три года. 

“С днем рождения, мои Кравчата!“, - подписала снимок артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С днем рождения, мои Кравчата!)))🐥🐥

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets)

Растроганные подписчики Елены Кравец присоединились к поздравлениям.

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“Пускай будут здоровые малыши!!! Пускай дружат всю жизнь и любят маму! С праздником, Леночка!“, “Поздравляю! Здоровья вам и вашим деткам!“, “Какое тёплое фото. Поздравляю! Пусть на их лицах будет всегда улыбка“, “Крепкого здоровья малышам и родителям“, “С Днём рождения малышей! Здоровья, счастья и почаще тискать маму!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее звезды “Женского Квартала“ удивили неожиданной “сменой пола“.

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Теги: Елена Кравец
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Источник: ivona.bigmir.net

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