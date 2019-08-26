Актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец призналась, какие эмоции испытывала во время первого эфира "Танцев со звездами 2019".

Елена Кравец поделилась впечатлениями от участия в "Танцах со звездами" instagram.com/lennykravets

В воскресенье, 25 августа, состоялся первый прямой эфир шоу “Танцы со звездами 2019“. Участники и судьи проекта продолжают делиться в Сети своими впечатлениями от премьерного выпуска.

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Так, актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец, которая вышла на главный паркет страны последней, решила рассказать поклонникам, какие эмоции она испытывала. На своей странице в Instagram артистка призналась, что для нее участие в танцевальном шоу “Танцы со звездами 2019“ - это как исполнение детской мечты.

Также Елена опубликовала несколько кадров с эфира. На первом фото Кравец позирует в бежевом платье с пышной юбкой и коричневым поясом. На других снимках звезда “95 квартала“ запечатлена в компании своего партнера Макса Леонова. Именно в этих нарядах они исполнили свой первый танец в проекте - фокстрот под песню Адель “Someone like you“.

“Это абсолютно детское такое состояние- когда фантазия оживает настолько, что сказка становится реальностью! Одно сплошное волшебство и блёстки!!)))“, - написала Елена Кравец.

Посмотреть первый выпуск шоу “Танцы со звездами 2019“ можно здесь.