Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж - СМИ
Известная американская актриса, обладательница премии “Оскар“ Дженнифер Лоуренс и ее возлюбленный директор художественной галереи Кук Марони тайно узаконили свои отношения. Об этом пишет People.
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Как сообщает издание, утром в понедельник, 16 сентября, пару заметили в брачном бюро Нью-Йорка. С влюбленными были лишь один друг, два охранника и фотограф. Скорее всего Лоуренс и Марони пришли в брачное бюро, чтобы поставить подписи в документах о браке.
Отметим, что актриса начала встречаться с Куком Марони летом 2018 года. В феврале 2019 года пара обручилась.
Ранее Дженнифер Лоуренс поделилась подробностями предстоящей свадьбы.
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