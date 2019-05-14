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Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж - СМИ

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Дженнифер Лоуренс и Кук Марони тайно зарегистрировали свой брак.
Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж - СМИ
Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж - СМИ
Getty Images

Известная американская актриса, обладательница премии “Оскар“ Дженнифер Лоуренс и ее возлюбленный директор художественной галереи Кук Марони тайно узаконили свои отношения. Об этом пишет People.

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Как сообщает издание, утром в понедельник, 16 сентября, пару заметили в брачном бюро Нью-Йорка. С влюбленными были лишь один друг, два охранника и фотограф. Скорее всего Лоуренс и Марони пришли в брачное бюро, чтобы поставить подписи в документах о браке. 

Отметим, что актриса начала встречаться с Куком Марони летом 2018 года. В феврале 2019 года пара обручилась.

Ранее Дженнифер Лоуренс поделилась подробностями предстоящей свадьбы.

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Теги: Дженнифер Лоуренс
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Источник: Ivonа bigmir)net

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