Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дженнифер Лоуренс поделилась подробностями предстоящей свадьбы

Комментариев: 0
Актриса рассказала о платье и девичнике.

Дженнифер Лоуренс поделилась подробностями предстоящей свадьбы
Дженнифер Лоуренс поделилась подробностями предстоящей свадьбы
instagram.com/jlawthequeen

Читай также: Полностью обнаженная: Наоми Кэмпбелл взорвала Сеть голым фото в пустыне

Известная голливудская актриса, которая несколько лет назад возглавляла рейтинг самых богатых знаменитостей по версии Forbes - 28-летняя Дженнифер Лоуренс поделилась некоторыми подробностями предстоящей свадьбы с галеристом Куком Марони. Комменатрий звезда дала изданию People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дождались: Дженнифер Лоуренс и Кук Марони помолвлены, о чем стало известно от агента самой актрисы ❤️😍 После совместного выхода директора Gladstone Gallery и американской актрисы на премьере фильма «Фаворитка» минувшей осенью о молодых людях всерьез заговорили как о паре. Многие предположили о состоявшейся помолвке влюбленных ещё на прошлых выходных, когда Дженнифер и Кук были замечены на романтическом ужине в ресторане. По словам очевидца, на руке актрисы сияло кольцо с крупным камнем: пара сидела в удалении от всех и как будто праздновала что-то очень важное 😉💍 Думаем, это многообещающее продолжение «парада» свадеб минувшего года (напомним, что в 2018-м у алтаря побывали Меган Маркл, Карли Клосс, Тина Кунаки и это далеко не полный список ☝️). #jenniferlawrence #engagement #cookemaroney #celebrity

Публикация от Marie Claire Russia (@marieclairerussia)

Читай также: Синди Кроуфорд продемонстрировала, как поддерживает себя в отличной форме

Актриса отметила, что подготовка проходит спокойно - и переживаний больше не предвидится - поскольку самое главное - платье и место празднования - уже выбрали. 

Я увидела платье. Она понравилось мне.“ Вот это платье “, - подумала я. Увидела место и сразу решила:“ Хорошо, у нас есть место “. Я не нервничаю: слишком ленива, чтобы быть невротиком, - призналась актриса.

Читай также: "Горячая штучка": Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини

Также Дженнифер призналась, что сначала не планировала устраивать девичник, но сейчас передумала.

Я сказала подругам об этом в последний момент - и никто не смог прийти. Поэтому я расплакалась, - призналась актриса.

О своем женихе Лоуренс говорила с восхищением и призналась, что для нее большая честь стать миссис Марони.

Напомним, Дженнифер Лоуренс и директор галереи современного искусства Gladstone Gallery Кук Марони познакомились через общую подругу. впервые слухи о романе пары появились летом прошлого года. 

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала кадры с девичника.

Поделись:
Теги: Дженнифер Лоуренс, свадьба звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь