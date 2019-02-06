Дженнифер Лоуренс поделилась подробностями предстоящей свадьбы
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Известная голливудская актриса, которая несколько лет назад возглавляла рейтинг самых богатых знаменитостей по версии Forbes - 28-летняя Дженнифер Лоуренс поделилась некоторыми подробностями предстоящей свадьбы с галеристом Куком Марони. Комменатрий звезда дала изданию People.
Дождались: Дженнифер Лоуренс и Кук Марони помолвлены, о чем стало известно от агента самой актрисы ❤️😍 После совместного выхода директора Gladstone Gallery и американской актрисы на премьере фильма «Фаворитка» минувшей осенью о молодых людях всерьез заговорили как о паре. Многие предположили о состоявшейся помолвке влюбленных ещё на прошлых выходных, когда Дженнифер и Кук были замечены на романтическом ужине в ресторане. По словам очевидца, на руке актрисы сияло кольцо с крупным камнем: пара сидела в удалении от всех и как будто праздновала что-то очень важное 😉💍 Думаем, это многообещающее продолжение «парада» свадеб минувшего года (напомним, что в 2018-м у алтаря побывали Меган Маркл, Карли Клосс, Тина Кунаки и это далеко не полный список ☝️). #jenniferlawrence #engagement #cookemaroney #celebrity
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Актриса отметила, что подготовка проходит спокойно - и переживаний больше не предвидится - поскольку самое главное - платье и место празднования - уже выбрали.
Я увидела платье. Она понравилось мне.“ Вот это платье “, - подумала я. Увидела место и сразу решила:“ Хорошо, у нас есть место “. Я не нервничаю: слишком ленива, чтобы быть невротиком, - призналась актриса.
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Также Дженнифер призналась, что сначала не планировала устраивать девичник, но сейчас передумала.
Я сказала подругам об этом в последний момент - и никто не смог прийти. Поэтому я расплакалась, - призналась актриса.
О своем женихе Лоуренс говорила с восхищением и призналась, что для нее большая честь стать миссис Марони.
Напомним, Дженнифер Лоуренс и директор галереи современного искусства Gladstone Gallery Кук Марони познакомились через общую подругу. впервые слухи о романе пары появились летом прошлого года.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала кадры с девичника.
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