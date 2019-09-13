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"Животик?": Полякову заподозрили в беременности

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Артистка выставила фото в облегающем наряде - и ее поклонники уточнили, не беременна ли она.

"Животик?": Полякову заподозрили в беременности
instagram.com/polyakovamusic/

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Певица Ольга Полякова, которая летом активно выставляла в соцсети снимки в откровенных купальниках и демонстрировала рельефный пресс, удивила фанатов изменениями во внешности. В Инстаграм звезда добавила фото в облегающем платье с леопардовым принтом, которое подчеркнуло небольшой животик певицы. Яркое фото Ольга добавила к посту о тренингах о саморазвитии, которые планирует проводить в ближайшем будущем.

Я сегодня проснулась и, кажется, поняла свою глобальную миссию!
Я хочу обучить 100 000 человек в Украине и за ее пределами тому, как создать жизнь своей мечты в кайф!
Скоро будет анонс! Уже с командой начинаем готовить!
Вы верите, что я смогу? Будете участвовать?, - написала Полякова.

Подписчики Ольги прокомментировали пост, отметив, что ни секунды не сомневаются в ее таланте спикера. Однако, большую часть внимания фолловеров занял “животик“ Ольги. Подписчики уточнили - что это “игра света или округлость“.

Скриншот

Скриншот

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К слову, не так давно артистка признавалась, что думает о третьем ребенке - и даже рассматривает вариант суррогатной матери. Тогда же Ольга заявила, что ее супруг настаивает, чтобы Полякова рожала сама.

Ранее мы писали, что Полякова-младшая пожаловалась, что мать критикует ее за ошибки.

 

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Теги: Оля Полякова, беременность звезд, наряды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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