Иностранные СМИ сообщают, что герцогиня Кембриджская беременна четвертым ребенком.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в четвертый раз станут родителями - СМИ Getty Images

4-летняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта, которая недавно впервые пошла в школу, проговорилась о четвертой беременности своей мамы. Об этом пишет New Idea.

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Как сообщает издание, девочка рассказала своим одноклассникам, что совсем скоро она снова станет старшей сестрой, ведь ее мама Кейт Миддлтон ожидает появления четвертого ребенка и второй дочери.

“У мамочки будет еще одна девочка“, – призналась дочь герцогов Кембриджских своим школьным друзьям.

Как отмечается в СМИ, принцесса Шарлотта была очень убедительной, когда говорила о беременности Кейт Миддлтон. Но пока официального подтверждения или опровержения информации от Кенсингтонского дворца о пополнении в королевской семьи не было.

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Напомним, что сейчас герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: 6-летнего Джорджа, 4-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.

Ранее сообщалось, что дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу и лишилась титула принцессы.

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