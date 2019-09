В Сеть слили архивное видео с 11-летней Кейт Миддлтон

Узнай, как выглядела герцогиня Кембриджская в 11-летнем возрасте.

В социальной сети Instagram появилось архивное видео, на котором запечатлена жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Так, в ролике, который был опубликован на одной из фан-страниц Кейт, будущая герцогиня Кембриджская позирует на сцене во время выступления в школьной постановке. Тогда 11-летняя Миддлтон играла в спектакле “Моя прекрасная леди“.

В редком видео Кейт в темной длинной юбке, белой рубашке с черным платком на плечах и собранными волосами спела песню “Would not it be Loverly“.

“Кэтрин всегда была очень активна в области искусства и драмы, и в результате мы получили несколько очень восхитительных видео с того времени!“, - говорится в описании к публикации.

Ранее сообщалось, что дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу и лишилась титула принцессы.

